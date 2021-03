Homem é preso com drogas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 26 de março de 2021, 18:09 horas

Angra dos Reis – A partir de informações encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre tráfico de drogas na Vila Nova, em Angra dos Reis, policiais militares do 33º BPM realizaram nesta sexta-feira (26) a prisão de um homem com drogas na Praça da Tararaca.

Os agentes do serviço reservado (P2) cumpriam ordem de policiamento a fim de checar pelo menos três informes vindos do Disque Denúncia, quando observaram um homem em atividade suspeita naquela localidade.

Durante a abordagem, os policiais encontraram pelo menos dois pinos de cocaína com ele e mais 46 pinos escondidos no interior de uma sacola plástica e sete trouxinhas de maconha. Diante dos fatos, a equipe do 33º BPM conduziu o acusado à 166ª DP onde a ocorrência foi registrada.

A população de Angra dos Reis pode denunciar atividades criminosas ao Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.