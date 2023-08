Homem é preso com drogas em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem com drogas, na noite desta segunda-feira (21), no bairro Morro da Caixa D’água, em Barra do Piraí. Ele foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia.

De acordo com informações da PM, o suspeito, de 23 anos, foi visto jogando uma sacola fora no local. Ao ser abordado, encontraram com ele, um celular e R$10. Na sacola, os agentes encontraram 22 pedras de Crack, 15 pinos plásticos com Cocaína. A ocorrência foi registrada na 88ª DP, onde o suspeito permaneceu preso, sendo autuado por tráfico de drogas.