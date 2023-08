Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, atendendo a determinação do 5º Comando de Polícia de Área, noite de domingo (6), foram até a Avenida Rio Branco, no bairro Água Limpa, verificar denúnica de tráfico de drogas.

No endereço, atrás do campo de grama sintética, os policiais viram um homem em atitude suspeita tentando esconder uma sacola plástica. Durante a abordagem ao suspeito, encontraram sete trouxinhas de maconha, 30 pinos de cocaína e R$ 80 em dinheiro com o suspeito.

O homem e as drogas apreendidas foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda.