Homem é preso com drogas no Dom Bosco, em VR

Volta Redonda – Os Policiais da 93ª Delegacia de Policia de Volta Redonda, prenderam um homem, com drogas no bairro Dom Bosco, nesta sexta-feira (08). Com ele foram encontradas drogas, um celular e dinheiro.

Após denúncia sobre venda de drogas na avenida Beira Rio, os agentes se dirigiram ao local, que tinha grande movimentação de carros e pessoas, e encontraram um homem que estaria traficando no local. Durante a abordagem, os policiais apreenderam 16 pinos de cocaína, um celular e R$161,00. Quando questionado, o homem afirmou estar vendendo as drogas e foi encaminhado para 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.