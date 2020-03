Homem é preso com drogas no Morro da Conquista

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 19:20 horas

Volta Redonda- A Polícia Militar prendeu um homem, suspeito de tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (04), no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Com ele foram apreendidos 98 pinos de cocaína, 64 pinos de cocaína, 82 trouxinhas de maconha e R$ 156 em dinheiro.

Os policiais detiveram o homem saindo de um beco e após revista pessoal foi encontrado 04 pinos de cocaína e dinheiro. O suspeito confessou que estava vendendo drogas e levou os policiais no local onde teria escondido o restante do material apreendido. No dia anterior, nessa localidade, os policiais encontraram um homem morto, que pode ter sido vítima de homicídio.