Homem é preso com drogas no Nova Esperança em Barra Mansa

Barra Mansa – Agentes do 28 º Batalhão de Polícia Militar e da Polícia Civil prenderam no início da noite de quinta-feira (10), um homem de 31 anos, suspeito de traficar drogas no bairro Nova Esperança em Barra Mansa. Durante a ação os policiais apreenderam 10 pedras de crack, 13 trouxinhas de maconha e 21 pinos de cocaína.

De acordo com o registro da ocorrência, os PMs foram até a Rua Olavo Bilac, auxiliar a Polícia Civil no cumprimento de um mandado de prisão. Ao chegarem próximo ao endereço eles se depararam com dois homens que fugiram ao avistá-los.

O homem alvo do mandado de prisão conseguiu escapar, mas o comparsa foi pego pelos agentes. Nas proximidades do local as drogas foram encontradas em uma sacola que teria sido jogada pelos suspeitos durante a tentativa de fuga.

O suspeito e as drogas apreendidas foram encaminhados para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.