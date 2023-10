Angra dos Reis – Um homem de 33 anos foi preso com uma pistola 9 mm carregada com 11 munições intactas na madrugada desta quarta-feira (11), no Parque Belém, em Angra dos Reis.

Segundo os agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar, a equipe abordou um Hyundai Tucson conduzido pelo suspeito e realizou a revista completa do veículo. A pistola foi encontrada sob o banco do carona.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a 166ª DP, onde a ocorrência está sendo registrada.