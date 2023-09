Homem é preso depois de ameaçar a ex e quebrar o carro do namorado dela

Angra dos Reis – Policiais Militares, em ação pelo programa Bairro Presente, prenderam na terça-feira (5), um homem que teria ameaçado a ex-namorada e quebrado o carro do atual companheiro dela, no Parque Mambucaba.

Os policiais patrulhavam as ruas do bairro, quando foram procurados pela mulher, que teria contado que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro. Os agentes partiram para a captura do suspeito e realizaram a escolta da vítima até a casa dele, pois seus pertences ainda estavam no imóvel. O agressor foi encontrado em casa, local em que foram apreendidas uma réplica de pistola e uma faca.

O agressor foi conduzido à 166ª DP onde foi autuado por dano, ameaça e inserido na Lei Maria da Penha.

Fotos: enviada pela PM