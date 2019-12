Homem é preso durante operação da PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2019, 17:30 horas

Volta Redonda – Um homem foi preso na tarde deste sábado (28), após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac, em Volta Redonda. A prisão aconteceu durante uma operação da PM, em moto patrulha, em conjunto com a Guarda Municipal, que tem como objetivo, inibir o tráfego de motociclistas imprudentes, assim como combater o tráfico de drogas, apreender armas e cumprir mandados de prisão na região.

Segundo a PM, o homem, conhecido como ”Tubarão Martelo”, foi visto pelos policiais trafegando pelo endereço com uma moto, e, após notar a presença da PM, tentou fugir aumentando a velocidade do veículo. Houve perseguição e, após ser pego, foi constatado o uso de uma tornozeleira eletrônica.

A PM informou que, após consultar o Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), foi verificado um mandado de prisão pendente, além de passagens por tráfico de drogas, homicídio e roubo. O rapaz foi preso e encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda). A moto foi apreendida pela Guarda Municipal.