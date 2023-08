Homem é preso e adolescente apreendido traficando no Cidade do Aço

Volta Redonda – Um homem, de 22 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, detido na tarde de quarta-feira (16), no Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda, por tráfico de drogas. Com eles os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam cocaína, maconha e crack.

Foi através de uma denuncia dando conta que os rapazes estavam na Rua Frei Caneca, sentados ao redor de uma mesa, tomando refrigerante e vendendo drogas, que os policiais chegaram até os suspeitos. Durante a abordagem foram encontrados 50 pinos de cocaína, 24 pedaços de maconha, 14 pedras de crack e R$ 113 em dinheiro.

Os agentes deram voz de prisão a ele e os encaminharam para 93ª Delegacia de Polícia, onde o homem continuou preso autuado por tráfico de drogas e o adolescente ficou apreendido autuado pelo mesmo crime.

Foto: envida pela PM