Homem é preso e adolescentes apreendidos durante ação das polícias Civil e Militar de Barra do Piraí

Matéria publicada em 9 de março de 2021, 21:13 horas

Barra do Piraí – Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) e militares prenderam, nesta terça-feira (9), um homem e apreenderam dois adolescentes acusados de tráfico de drogas. Os agentes apreenderam mais de mil pinos de cocaína e 100 embalagens de maconha.

A ação integrada aconteceu após um trabalho de inteligência e monitoramento. As investigações apontaram que existia uma boca de fumo funcionando no bairro Oficinas Velhas, em Barra do Piraí. Por meio das informações, os policiais realizaram diligências e localizaram os traficantes.

De acordo com o titular da 88ª DP, delegado Rodolfo Atala, essa ação em conjunto é resultado de uma força-tarefa realizada na cidade para prender bandidos ligados a organizações criminosas, responsáveis pela onda de crimes que aconteceram na cidade neste último ano.