Valença – O delegado titular da 91ª DP (Valença), Carlos César, coordenou uma operação na terça-feira, dia 22, e desarticulou uma quadrilha que vinha praticando furto em Valença. Foi preso um homem, e apreendidos três adolescentes, suspeitos de pertencerem uma quadrilha que aproveitava o horário do toque de recolher em Valença, no período de 22h às 5h, medida preventiva no combate à Covid-19, para praticar os crimes.

– Os suspeitos aproveitavam que as ruas estavam desertas para furtarem – explicou Carlos César.

Os policiais civis, comandados pelo delegado, realizaram as ações no Centro da cidade, e nos bairros de Fátima, Hildebrando Lopes, Monte D’Ouro, Barroso e Passagem.

Os agentes montaram um esquema para prender os suspeitos em flagrante, usando para isso, imagens de câmeras de segurança, que filmaram a ação dos criminosos.

Os agentes recuperaram quatro bicicletas e dois aparelhos de TV. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Valença.