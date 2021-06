Homem é preso e rádio transmissor apreendido em Angra dos Reis

Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 17:59 horas

Angra dos Reis – Uma informação do Disque Denúncia (0300 253 1177), ao 33ª Batalhão da PM, resultou na prisão de um homem, com passagens anteriores pela polícia, em Angra dos Reis. Ele foi abordado em uma área de mata, no bairro Japuiba.

Com ele, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, os agentes a fazerem uma varredura pelo local, encontraram um rádio usado por traficantes para se comunicarem.

Levado para a Delegacia de Angra dos Reis para averiguação, os policiais descobriram que o suspeito tinha antecedentes criminais.

Em Angra dos Reis, a população pode contribuir com o trabalho da polícia, denunciando qualquer atividade criminosa ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda através do aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.