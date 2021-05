Homem é preso e revólver apreendido em comunidade de Angra dos Reis

Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 14:51 horas

Angra dos Reis – Um homem foi preso e um revólver foi apreendido na noite de segunda-feira (10) quando policiais militares do 33º BPM (Angra dos Reis) realizavam patrulhamento no Morro da Lagartixa, no bairro Campo Belo, em Angra dos Reis, para averiguar informações encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre tráfico de drogas naquela localidade.

Assim que passavam pela Rua Promorar, foram recebidos por disparos de arma de fogo vindos da comunidade e houve confronto. Após fim dos disparos e cerco no entorno do local, os agentes identificaram um suspeito ferido caído no chão, ao lado de um revólver calibre 38 com numeração raspada. O mesmo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral da Japuíba e quando os policiais chegaram à 166ª DP para o registro da ocorrência, verificaram que o suspeito já tinha passagem pela polícia.

