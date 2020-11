Homem é preso em Barra Mansa suspeito de extorquir a própria mãe

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 15:34 horas

Barra Mansa – Policiais militares prenderam um homem de 34 anos suspeito de extorquir e ameaçar a própria mãe, de 54, que mora no bairro Goiabal, em Barra Mansa. Ele foi localizado e detido em uma localidade conhecida como “Favelinha”, no bairro Santa Lúcia, onde, segundo os agentes, teria alegado que sua mãe teria obrigação de arcar com suas dívidas e mantê-lo financeiramente.

Os PMs foram informados de que o suspeito extorquia a vítima, para usar o dinheiro dela para pagar dívida de drogas e comprar mantimentos. Levado para a 90ª DP (Barra Mansa), os policiais descobriram que o homem já teve passagem pela polícia por ameaça, apropriação indébita de veículo, crime contra a ordem tributária, econômica e relação de consumo; lesão corporal e perturbação ao sossego da própria mãe.