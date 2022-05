Homem é preso em flagrante após usar carrinho de mão para sequestrar mulher em Itatiaia

Matéria publicada em 13 de maio de 2022, 10:49 horas

Itatiaia – Policiais militares prenderam na noite de quinta-feira (12), um homem de 50 anos, catador de material reciclável, suspeito de agredir e sequestrar uma mulher de 65 anos. Ele agrediu a vítima, com um soco no rosto, e a colocou a força dentro de um carrinho de mão.

A mulher gritou pedindo ajuda e foi socorrida por duas outras mulheres, que pediram apoio aos PMs. Os agentes localizaram o casal na Rua Projetada, na Vila Maia, em Itatiaia.

O suspeito disse que estava “desenrolando” (discutindo) com a vítima, que não quis ter um caso amoroso com ele. Por isso, ele contou que a colocou a força no carrinho, levando-a para um local incerto.

Segundo os agentes, o homem confessou que tinha feito uso de crack e consumido álcool. A vítima foi levada por parentes para um hospital da cidade.

O suspeito foi levado para Delegacia de Itatiaia, onde foi indiciado por agressão e sequestro qualificado.