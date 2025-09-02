Homem é preso em flagrante por agredir companheira em Porto Real

Porto Real – Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (1º), suspeito de agredir sua companheira no bairro Freitas Soares, em Porto Real.

Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para verificar uma denúncia de violência doméstica na Rua 18. No local, os policiais encontraram um pequeno foco de incêndio em roupas na via pública e conversaram com a vítima, que apresentava marcas visíveis de agressão recente. Ela confirmou ter discutido com o companheiro.

O suspeito afirmou que agrediu a vítima após uma discussão motivada por ciúmes. Ambos foram levados ao Hospital Municipal de Porto Real para avaliação médica e, em seguida, conduzidos à 100ª Delegacia de Polícia, onde o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.