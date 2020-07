Homem é preso em Paraty por praticar violência doméstica contra a companheira

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 16:49 horas

Paraty – Policiais civis da 167ª DP (Paraty), coordenados pelo delegado titular Marcelo Russo, prenderam nesta sexta-feira, dia 31, um jovem de 24 anos suspeito de praticar crimes elencados na Lei Maria da Penha, contra a própria mulher.

Ele foi detido em flagrante pelos agentes, em uma casa no Morro do Ditao, na Barra do Carumbe, em Paraty, após a vítima solicitar apoio na delegacia da cidade.

O suspeito foi indiciado por injúria por ofender a honra da companheira, por ameaça e coação no curso de procedimento policial.

O jovem não teve direito a fiança, para responder pelos crimes em liberdade.

O delegado explicou que o suspeito é reincidente na prática de cometer violência doméstica.