Homem é preso em Valença com revólver calibre 32, coldre, celular e munições

Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 17:53 horas

Valença – Um homem, de 58 anos, foi preso na quarta-feira (26), por meio de um mandado de busca e apreensão. Na casa dele, na Rua Antônio Pedro da Rosa, no bairro Pentagna, em Valença, policiais militares apreenderam um revólver calibre 32, um coldre, celular e três munições intactas.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Valença e apresentado ao delegado titular Carlos César. O policial o indiciou na Lei do Desamamento, “por possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de residência ou dependência desta”.

O homem pagou uma fiança no valor de R$ 1,2 mil, para responder o processo em liberdade. O material ficou apreendido na 91ª DP.