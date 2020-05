Homem é preso pela PM após ser flagrado com espingarda em Quatis

Matéria publicada em 27 de maio de 2020, 11:05 horas

Quatis – Um homem, de 48 anos, foi preso por policiais militares na noite de terça-feira (26), na Estrada Quatis x Falcão, no distrito de Falcão, em Quatis, por posse ilegal de arma de fogo. Uma espingarda calibre.32, além de sete munições intactas e uma deflagrada, foram apreendidas.

A PM foi informada sobre a presença de um homem armado no local. Ao chegar, avistou um veículo GM/ONIX, branco, conduzido pelo suspeito, acompanhado de um homem, de 25 anos; que ao notar a presença dos agentes, não respeitou a ordem de parada furando o bloqueio policial.

De acordo com a PM, foi nesse momento que o carona foi visto com a espingarda à mostra na janela do veículo. Após o flagrante, a PM fez um disparo na tentativa de conter os suspeitos, que fugiram deixando a espingarda para trás, arremessando-a pela janela.

Segundo a PM, os suspeitos foram localizados alguns metros à frente e com eles, munições foram encontradas. A dupla foi encaminhada para a 100° DP para registro de ocorrência. Um dos suspeitos (motorista) permaneceu preso com base no art 12 da Lei 10826/03. O segundo suspeito, segundo a PM, foi ouvido e liberado.