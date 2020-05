Homem é preso pela PM após ser flagrado com revólver na cintura, em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 12:02 horas

Volta Redonda – Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira, dia 05, após ser flagrado pelos agentes com um revólver calibre 32 municiado com seis balas, escondido na cintura, durante abordagem na Rua G, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.

A PM foi ao local após denúncia de tráfico de drogas. Após encontrar três homens em atitude suspeita, houve revista pessoal, e a arma foi encontrada com um dos suspeitos.

Após o flagrante, todos foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda), no entanto, dois foram liberados, devido a confissão do suspeito armado, informando que a dupla não sabia que ele estava armado.