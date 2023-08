Homem é preso por caça de animal silvestre em Pinheiral

Pinheiral – Agentes da 2º Unidade de Policia Ambiental (UPAm) prenderam um homem, de 41 anos, por caça de animais silvestres, neste domingo (6), no bairro Benjamim Constante, em Pinheiral. Com ele, ainda foram encontrados oito pássaros, armas e munições. Ele foi encaminhado para a 101ª Delegacia de Polícia.

Após denúncia sobre prática de caça a pássaros silvestres, os policiais se deslocaram para uma casa na Rua Recanto Feliz. No local encontraram uma gaiola com alçapão armado. Quando perguntado a respeito da caça aos pássaros, o proprietário da residência revelou ter um total de oito aves, sendo dois trinca ferro, quatro coleros e dois azulões, todos sem anilha. Durante uma busca no local, os policiais ainda encontraram um revólver calibre 38, com cinco munições e ainda outras seis munições sobressalentes.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para 101ª Delegacia de Policia, onde foi registrada a ocorrência. Os pássaros foram encaminhados para soltura.