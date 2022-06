Homem é preso por furtar supermercado em Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de junho de 2022, 18:00 horas

Barra Mansa – Um homem de 20 anos foi preso no dia de seu aniversário, no sábado (18), por furtar um supermercado no Jardim Boa Vista, em Barra Mansa.

Com ele os policiais apreenderam uma caixa de chocolate, um wafer, seis latas de cerveja, cinco saquinhos de suco e uma peça de alcatra suína.

Ele foi flagrado e detido por um segurança do estabelecimento tentando deixar o local com os produtos furtados em uma mochila. Ele foi levado para a 90ª DP e autuado pelo crime de furto.