Homem é preso por suspeita de associação ao tráfico de drogas em Resende

Matéria publicada em 14 de maio de 2020, 10:27 horas

Resende – Um homem, de 24 anos, foi preso por policiais militares do 37º BPM na noite de quarta-feira (13), em uma estrada, no bairro Fazenda da Barra III, em Resende, por suspeita de associação ao tráfico de drogas. Um rádio transmissor, uma bateria, além de um aparelho celular, foram apreendidos.

De acordo com a PM, os agentes faziam patrulhamento pelo bairro, e após notarem a presença do homem, em atitude suspeita, o abordaram. Após revista, todo o material foi encontrado com o suspeito. A PM afirma que durante a abordagem, o rádio apreendido transmitia informações sobre o deslocamento da PM na localidade.

Segundo a PM, o suspeito confessou trabalhar para o tráfico. Após o flagrante, os agentes encaminharam o suspeito até a 89ª DP (Resende), sendo autuado por associação ao tráfico de drogas, permanecendo preso.