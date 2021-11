Homem é preso por tentativa de feminicídio em Mangaratiba

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 17:36 horas

Mangaratiba – Agentes da 165ª DP (Mangaratiba) e militares prenderam em flagrante, nesta sexta-feira, dia 5, um homem, de 40 anos, pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele foi capturado em Mangaratiba.

Segundo os policiais, o suspeito agrediu sua companheira com um soco no rosto, que fez com que ela desmaiasse. Ele ainda enrolou a vítima em um edredom, jogou gasolina e ateou fogo.

Os fatos aconteceram na casa onde ele e a mulher moravam, na localidade conhecida como Ribeira, no centro de Mangaratiba.

Em diligência, os agentes coletaram o depoimento da vítima no hospital, onde estava internada com queimaduras pelo corpo. Após informações passadas por ela e testemunhas, foi possível localizar e prender o autor.

De acordo com os agentes, o homem possui histórico criminal de violência contra sua companheira. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.