Homem é preso por tentativa de homicídio em Resende

Resende – Um homem de 59 anos foi preso por ser suspeito de disparar e atingir três tiros de arma de fogo em um jovem de 22 anos no domingo (10), no bairro Jardim Jalisco, em Resende.

Os policiais foram ao Hospital de Emergência de Resende após serem informados que um jovem havia sido atingido por três disparos de arma de fogo, dois no braço e um na boca. A vítima reconheceu o suspeito de realizar os disparos e os agentes o localizaram.

O suspeito informou aos policiais que a esposa dele teria sido agredida pela vítima com socos de chutes e que o jovem teria chegado a lutar com ele. O homem relatou que foi até em casa para buscar a arma e que teria disparado três vezes contra o jovem. Com o suspeito foi apreendido um revólver e quatro munições intactas.

O homem foi levado para a 89ª DP, onde permaneceu preso por tentativa de homicídio.