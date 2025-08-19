Homem é preso por tráfico de drogas e crime ambiental em Três Rios

Três Rios – Policiais militares do 38º BPM prenderam, nesta segunda-feira (18), um homem suspeito de tráfico de drogas e de manter aves da fauna silvestre em cativeiro. A ação resultou na apreensão de 30g de crack, 1g de maconha e R$ 144 em espécie.

Durante a ocorrência, o suspeito resistiu à abordagem, sendo contido e algemado. No imóvel, os agentes também encontraram seis pássaros sem anilha de identificação, entre eles dois Trinca-ferros, três Coleiros e um Tiziu, caracterizando crime ambiental.

O homem foi encaminhado à 108ª DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e crime ambiental. As aves resgatadas ficaram sob responsabilidade do órgão ambiental competente.