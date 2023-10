Homem é preso por tráfico de drogas em Barra Mansa

A PM deteve um homem por tráfico, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa, na noite de domingo (01). Na residência do suspeito foram apreendidos quatro tabletes de tamanhos variados de maconha, duas balanças de precisão, plástico filme e um celular.

A polícia teria ido ao local apurar a informação de que o homem estaria mantendo a companheira em cárcere privado e a agredindo fisicamente. Ele também estaria usando sua residência como ponto de distribuição e armazenamento da droga vendida no bairro Boa Sorte.

No endereço, a mulher teria negado à polícia que estaria sendo agredida e teria dito que não estava sendo mantida em cárcere privado. O homem também teria negado as acusações de agressões contra a companheira. Porém teria admitido que havia drogas no local para uso próprio e mostrado a localização embaixo do armário da cozinha , onde a polícia teria encontrado um tablete de maconha tamanho médio, um plástico filme para endolação e duas balanças de precisão. Dentro de uma panela no mesmo armário também teriam encontrado outro tablete de tamanho grande e outras duas pequenas porções de maconha.

O suspeito junto com o material apreendido foi encaminhado para a 90ª DP onde o caso foi registrado.