Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 18:23 horas

Quatis – Um homem, de 38 anos, foi preso na noite de domingo, dia 15, suspeito de agredir com socos no rosto, a companheira da mesma idade. O crime de violência doméstica ocorreu na Rua Capitão Aprígio, no Jardim Independência, em Quatis.

O suspeito foi levado para a 100º DP (Porto Real). A vítima foi socorrida no Hospital São Francisco de Assis, também em Porto Real.