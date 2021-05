Resende – Um homem, suspeito de estar armado e ameaçando a companheira, foi preso na madrugada de hoje, quarta-feira (12), em Resende. Ele foi detido por posse ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu, após a Polícia Militar, encontrar na casa do suspeito, no bairro Vila Unida, uma pistola calibre 9 milímetros, com 11 munições. Os policiais foram acionados pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento), do bairro Cidade Alegria, com a informação que um homem armado estava ameaçando a própria mulher.

Na unidade, o suspeito foi abordado, mas não estava armado. A mulher dele, porém, afirmou estar sendo ameaçada e que a pistola estava em sua residência. O suspeito, por sua vez, também confirmou a existência da arma e levou os agentes até seu endereço. Preso em flagrante, ele também vai responder por ameaça.