Homem é preso suspeito de furtar refis de desodorante em Resende

Matéria publicada em 28 de março de 2020, 20:04 horas

Resende – Um homem foi preso por policiais do 37º BPM neste sábado, 28, no Centro de Resende, suspeito de furtar dois refis de desodorante. Segundo a ocorrência da PM, uma mulher solicitou a ajuda dos agentes, após avistar o suspeito saindo de uma loja com os refis escondidos na cintura.

Cientes da informação, a PM encontrou o suspeito próximo à Câmara Municipal de Resende, e, após revista, os refis foram encontrados no local indicado pela testemunha. Foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido até a 89ª DP (Resende).