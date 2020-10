Homem é preso suspeito de incendiar casa em Paraty

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 15:18 horas

Paraty – Um homem, de 48 anos, foi preso nesta quinta-feira, dia 8, suspeito de incendiar uma casa habitada em Paraty. No imóvel, localizado na Rua Beija Flor, no bairro Cabore, reside a mulher do suspeito.

O delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcelo Russo, explicou que o casal está em processo de separação, e o homem ateou fogo para que a companheira não ficasse com a casa e outros objetos dentro do imóvel.

Não houve feridos. Levado para a Delegacia de Paraty, o homem foi indiciado por incêndio em casa habitada.

Russo pediu à população que denuncie qualquer ato criminoso, por meio do Dique Denúncia (21) 2253-1177 ou Whatsapp (21) 3372-0088.