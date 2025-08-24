segunda-feira, 25 agosto 2025
Homem é preso  suspeito de porte ilegal de arma em Resende

Revólver calibre 38 e munições foram apreendidos no bairro Vila Esperança

by Mayra Gomes

Foto: reprodução

Resende – Um homem foi preso na tarde de domingo (24), suspeito de porte ilegal de arma de fogo, no bairro Vila Esperança. A ocorrência aconteceu por volta das 17h40, durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar.

Os agentes, o suspeito apresentava um volume na região da cintura, o que motivou a abordagem. Na revista, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com numeração suprimida e cinco munições do mesmo calibre.

O homem foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e segue em investigação.

 

 

