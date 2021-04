Homem é preso suspeito de tentativa de homicídio em Barra do Piraí

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 20:20 horas

Barra do Piraí – O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí) comandou nesta quinta-feira, dia 15, uma ação que resultou na prisão de um homem de 30 anos, suspeito de tentativa de homicídio. Ele foi localizado e detido no distrito barrense de Ipiabas, onde na madrugada atirou três vezes na cabeça de outro homem, após eles discutirem por causa do desaparecimento de um celular.

A vítima se encontra em estado gravíssimo em um hospital de Barra do Piraí. Atala disse que o suspeito foi preso em flagrante.

– Após atirar na vítima, o homem fugiu. Ele foi localizado poucas horas depois pela equipe de policiais civis da 88 DP, que conseguiu efetuar a prisão. A ação foi uma força tarefa realizada na cidade, a fim de prender criminosos – ressaltou o delegado.