Homem é preso transportando pássaro silvestre em moto roubada, sem placa e sem CNH

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 11:13 horas

Resende – Um homem, de 30 anos, foi flagrado por policiais rodoviários federais transportando pássaro silvestre, coleirinho, numa moto roubada. Ele foi abordado por policiais rodoviários federais na Via Dutra, Km 299, em Resende.

Segundo os agentes, a moto estava sem placa e o motociclista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ainda de acordo com os policiais, a moto foi roubada no dia 20 de outubro de 2011, no Rio de Janeiro. Na mochila do suspeito, foi encontrado um alçapão pequeno, com pouco espaço, onde estava o pássaro.

O animal apresentava sinais de maus tratos. O motociclista e a ave foram levados para a 89ª DP (Resende), onde foi indiciado por receptação pela moto roubada e por crime ambiental.