Homem é preso vendendo drogas no Belmonte em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2020, 11:40 horas

Volta Redonda- Um homem, de 27 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso no fim da tarde de sexta-feira (14) com 12 pinos de cocaína e R$ 272 em dinheiro, na Avenida Jiulio Caruso, no bairro Belmonte. O suspeito estava em uma mercearia e confessou aos policiais que estava vendendo drogas para “levantar um dinheiro”.

Um adolescente, de 17 anos, estava ao lado do suspeito e teria dito a PM que estaria lá para comprar três pinos de cocaína. A polícia encontrou ainda 65 trouxinhas de maconha escondidas embaixo de uma telha em um terreno baldio, próximo ao local. O homem foi encaminhado a 93ª DP (Volta Redonda) onde permanece preso e o adolescente foi ouvido e liberado.