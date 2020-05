Homem é procurado em Valença por tentativa de feminicídio

Matéria publicada em 27 de maio de 2020, 14:25 horas

Valença – O Portal dos Procurados divulgou nesta quarta-feira, dia 27, um cartaz para ajudar a 91ª DP (Valença) com informações que possam levar à prisão de Edson Miguel dos Santos Cunha. Ele já é considerado foragido da Justiça.

Edson, que é sub-tenente do Corpo de Bombeiros aposentado e pastor evangélico, está sendo procurado pela prática de tentativa de feminicídio, por motivo fútil e dissimulação, sendo vítima uma senhora que pertencia à congregação religiosa. O motivo do crime seria para acobertar o relacionamento extraconjugal que mantinham. A vítima foi encontrada desacordada em uma estrada em Valença, com várias lesões, permanecendo na UTI do hospital da região.

O fato se deu no dia 20 de maio, tendo sido instaurado inquérito pela delegacia de Valença. Testemunhas foram ouvidas e o próprio autor do crime, após termo de declaração, confessou o crime. Foi decretada prisão temporária, mas Edson fugiu após prestar depoimento.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização de Edson Miguel, pode denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo Facebook (inbox) https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia 0300 – 253-1177, ou pelo aplicativo para celular – Disque Denúncia. O Anonimato é garantido. O contato também pode ser feito pela delegacia (24) 2453-7048.

Todas as denúncias sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para 91ª DP, que está encarregada do caso e do inquérito criminal.