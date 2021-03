Matéria publicada em 12 de março de 2021, 19:31 horas

Paraty – A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, dia 12, a Operação Sholon, com objetivo de combater a prática de racismo contra judeus, o ódio e a intolerância racial. Paralelamente a essa investida da PF, a Polícia Civil também vem procurando suspeitos que vêm praticando o ódio e qualquer tipo de intolerância, como a racial e intolerância à diversidade sexual.

Um dos procurados é Ricardo dos Santos, o principal suspeito de envolvimento na morte do artista plástico francês Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen, de 33 anos. O suspeito já é considerado foragido da Justiça.

A vítima foi assassinada com um tiro na cabeça no dia 13 de julho de 2018, em Paraty, na Costa Verde. De acordo com a Polícia Civil, na época a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao sítio onde o artista plástico morava, em Barra Grande, bairro afastado do Centro do município de Paraty. No local, os militares encontraram o corpo do performista e a casa toda queimada. Em perícia realizada no local, em razão das lesões apresentadas e do laudo de necropsia, sabe-se que a vítima morreu com disparo de uma espingarda na cabeça.

Os agentes analisam a hipótese de o crime ter sido praticado por intolerância, já que a vítima era homossexual e participante do candomblé.