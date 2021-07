Homem espancado por causa de namorada morre em Barra do Piraí

Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 19:21 horas

Barra do Piraí – Breno Canedo dos Santos, de 26 anos, morreu nesta-segunda-feira, dia 26, em Barra do Piraí. Ele foi espancado por quatro homens, sendo que três deles estão presos.

O crime foi no dia 17 de junho, no bairro Areal. O delegado titular da 88º DP (Barra do Piraí), Rodolfo Atala, informou que Breno foi morto devido a uma desavença por causa de uma namorada. Ele estava de moto, quando os suspeitos desceram de um carro e passaram a agredi-lo. Breno chegou a desmaiar, e mesmo desacordado o grupo continuou a espanca-lo com chutes e socos.

– Mesmo desfalecido, a brutalidade prosseguiu. Um dos agressores jogou uma pedra grande no rosto da vítima. Os agressores só foram embora, porque pensaram que Breno estivesse morto – disse Atala.

Os três presos foram indiciados por homicídio triplamente qualificado.