Homem invade casa e esfaqueia vítima em Valença

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2021, 07:57 horas

Valença – Policiais militares procuram por um homem suspeito de tentativa de homicídio em Valença. No dia de Natal (25), ele esfaqueou um homem, de 26 anos, após invadir a casa da vítima, na Rua João Santos Maia, no bairro São Francisco.

Durante a invasão ao imóvel, o suspeito também agrediu, com socos, a vítima e empurrou uma idosa de 80 anos. A polícia não divulgou o motivo do crime. A vítima foi socorrida no Hospital Escola de Valença.

Na casa do homem ferido foi encontrada certa quantidade de maconha. Por isso, ele foi indiciado por posse de droga.