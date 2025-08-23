Homem investigado por tráfico internacional é preso com documento falso no Rio

Rio de Janeiro –A Polícia Federal prendeu, na manhã deste sábado (23), em flagrante, no Aeroporto Internacional do Galeão, um homem investigado por tráfico internacional de drogas. Ele teria utilizado documentos falsos para tentar descumprir medidas cautelares e realizar viagens internacionais. O suspeito foi abordado quando tentava embarcar em voo com destino a Salvador.

De acordo com a Polícia Federal, o investigado já havia sido preso em flagrante em outubro de 2023, no Aeroporto Santos Dumont, quando tentava embarcar para Salvador transportando cerca de 2,5 kg de cocaína, supostamente ocultos em um fundo falso de sua bagagem. Na ocasião, a Justiça Federal determinou sua soltura mediante medidas cautelares, entre elas a apreensão do passaporte e a proibição de deixar o país.

Ainda conforme as investigações da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ), mesmo sob restrição judicial, o suspeito teria obtido uma carteira de identidade falsa com dados adulterados.

Na ação deste sábado, ele apresentou o documento falso aos policiais federais no momento da abordagem, o que resultou na prisão em flagrante. O homem foi conduzido à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para os procedimentos .

Ele foi encaminhado ao sistema prisional estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça. O investigado deve responder, também, pelo crime de uso de documento falso.