Homem morre ao bater com carro em muro na RJ-145, em Valença

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 15:50 horas

Valença – Um homem, de 29 anos, morreu neste domingo, dia 27, ao bater com o carro que conduzia em um muro, localizado às margens da RJ-145, em Valença. Testemunhas disseram que a vítima perdeu a direção do veículo e chocou violentamente no obstáculo.

Com o impacto da batida, o motorista foi arremessado pela janela da frente do veículo e caiu no chão. A vítima morreu na local. O acidente foi registrado na 91ª DP (Valença).