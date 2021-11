Homem morre após ser atropelado no Belmonte

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 16:59 horas

Volta Redonda e Angra dos Reis – João Pereira, de 54 anos, morreu na tarde, desta segunda-feira, dia 1, antes de dar entrada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ele foi socorrido por bombeiros, após ser atropelado por um carro, na Avenida dos Mineiros, no bairro Belmonte.

Segundo testemunha, o motorista que o atropelou aguardou a chegada de policiais e bombeiros ao local.

Outro acidente

Ricardo Pereira, de 55 anos, morreu, domingo, dia 31, após perder a direção e cair com o carro que dirigia em um córrego. O acidente foi na Rodovia Rio-Santos, no bairro do Frade, em Angra dos Reis.

Outros ocupantes que estavam no veículo também ficaram feridos, entre elas duas jovens, de 20 e 25 anos, e um bebê. As três vítimas, que sobreviveram, foram levadas para o Hospital da Praia Brava, que não revelou o estado de saúde dos pacientes.