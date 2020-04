Homem morre atropelado na Via Dutra, em Resende

Matéria publicada em 26 de abril de 2020, 09:08 horas

Resende – Um homem, aparentando ter entre 40 e 45 anos, morreu atropelado na Rodovia Presidente Dutra, em Resende, na noite deste sábado, dia 25. O veículo atropelador, um Ford Ecosport permaneceu no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima possivelmente é um andarilho. O trecho do atropelamento é próximo da balança, no Km 302, e dificilmente usado para travessia entre as pistas, pois tem uma cerca.