segunda-feira, 1 setembro 2025
Fale conosco

Homem morre e vítima fica ferida após 20 disparos de arma de fogo em BM

Caso aconteceu na rua João Xavier Itaboraí, bairro Boa Vista; área foi preservada até conclusão da perícia

by arthur

Foto: Paulo Dimas

Barra  Mansa – Dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo, na noite de domingo (31), na rua João Xavier Itaboraí, bairro Boa Vista, em Barra Mansa. Um deles, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser levado para a Santa Casa do município. A outra vítima, de 40 anos, foi levada ao Hospital São João Batista, onde passou por cirurgia e permanece internada em estado estável.

No local do crime, peritos encontraram e recolheram 20 estojos de munições calibre 9mm e três projéteis. A área foi preservada até a conclusão da perícia.

O caso foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, responsável pelas investigações. Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do ataque.

 

Você também pode gostar

Equipe de Barra Mansa garante medalhas no Mundial...

Foragido da Justiça é preso com drogas em...

Flamengo e Grêmio empatam no Maracanã

Colisão traseira na Dutra, em Barra Mansa, deixa...

INSS restabelece exigência de aval judicial em empréstimos...

Pastora e bailarina Hosana Cruz está em ação...

UFF Campus Aterrado recebe 2ª fase do vestibular...

Barra Mansa promove 2ª etapa do Torneio de...

Valença recebe a 1ª edição do Desafio “O...

Angra dos Reis recebeu XTERRA Bocaina com provas...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996