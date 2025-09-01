Homem morre e vítima fica ferida após 20 disparos de arma de fogo em BM

Barra Mansa – Dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo, na noite de domingo (31), na rua João Xavier Itaboraí, bairro Boa Vista, em Barra Mansa. Um deles, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser levado para a Santa Casa do município. A outra vítima, de 40 anos, foi levada ao Hospital São João Batista, onde passou por cirurgia e permanece internada em estado estável.

No local do crime, peritos encontraram e recolheram 20 estojos de munições calibre 9mm e três projéteis. A área foi preservada até a conclusão da perícia.

O caso foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, responsável pelas investigações. Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do ataque.