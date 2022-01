Homem morre em troca de tiros com PMs em Angra dos Reis

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2022, 12:08 horas

Angra dos Reis – Um homem, não identificado, morreu na noite de quinta-feira (20), suspeito de trocar tiros com policiais militares, em Angra dos Reis. O confronto armado foi no Morro da Glória, no Centro da cidade.

Os agentes explicaram que, ao chegarem à comunidade foram recebidos a tiros por um grupo de supostos criminosos. Eles revidaram os disparos e após o cessar fogo, encontraram o homem ferido.

O desconhecido foi levado para o Hospital Geral da Japuiba, onde morreu. No local do tiroteio foi apreendidos 474 pinos de cocaína e uma pistola. Os outros comparsas conseguiram fugir.