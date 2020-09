Homem morre em troca de tiros com PMs na Sapinhatuba II, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 16:56 horas

Angra dos Reis – Um homem morreu durante uma troca de tiros com policiais militares nesta quarta-feira (16) em Angra dos Reis. Os PMs foram recebidos a tiros ao entraram na comunidade Sapinhatuba II. Os tiros foram disparados do alto da comunidade.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais tiveram a atenção voltada para uma residência que estava com as porta abertas e, supostamente, abandonada.

Ao se aproximarem da porta de entrada avistaram duas pessoas deitadas em um colchão. Após autorização do casal os PMs entraram no imóvel e o homem informou que estava com uma pistola. Ele disse que veio do Rio de Janeiro e estava há dois dias na cidade. O homem assumiu que veio para Angra dos Reis para participar de atos ilícitos para uma facção criminosa.

Durante a condução do casal, ainda dentro da comunidade, os agentes foram alvejados com mais disparos de arma de fogo vindos de outra residência.

Os agentes avistaram cerca de três suspeitos armados. Os policiais revidaram os disparos e, após cessar fogo, encontraram um homem, que não foi identificado, em posse de uma arma e uma mochila em suas costas onde estavam 8 munições calibre .40, 9 munições de 9mm, 4 carregadores, 4 rádios transmissores, 920 pinos de cocaína e 2 aparelhos celulares.

Ele foi levado para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A ocorrência foi registrada na 166ª DP. O homem vai ser indiciado por posse ilegal de arma de fogo. Já a namorada dele foi ouvida como testemunha e liberada.