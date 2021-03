Homem morre em Volta Redonda ao trocar tiros com PMs de Angra dos Reis

Matéria publicada em 10 de março de 2021, 19:44 horas

Volta Redonda – Um homem morreu na noite de terça-feira, dia 9, após trocar tiros com três soldados do 33º Batalhão da PM de Angra dos Reis. Os agentes foram alvos dos disparos quando passavam de carro próximo a Rua A1, no  bairro São Sebastião, em Volta Redonda.

Os agentes estavam indo a uma festa de aniversário de outro PM, no bairro São Luiz da Barra , em Barra do Piraí, quando quatro homens no meio da rua, sacaram armas e atiraram na direção deles, que revidaram os disparos.

Após o cessar fogo, os PMs encontraram o suspeito morto. Outros três atiradores conseguiram fugir.

No local foi apreendida uma pistola, celular e 15 munições. Os próprios policiais ligaram para o Centro de Integrado Operações de Segurança Pública (Ciosp), e solicitaram peritos onde ocorreu o tiroteio.