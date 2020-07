Homem preso em Piraí com 10 quilos de skunk e ‘camarão de maconha’ é transferido para sistema penitenciário

Matéria publicada em 13 de julho de 2020, 17:15 horas

Pirai – Um homem, de 31 anos, foi transferido nesta segunda-feira, dia 13, da cela provisória da 94ª DP (Piraí), para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, na capital fluminense. Ele foi preso neste domingo (12), transportando em um Ônix, com placa de Goiânia, 27 pacotes de skunk, conhecida como supermaconha, e “camarão de maconha” (com maior valor de mercado no tráfico).

O suspeito foi abordado por policiais rodoviários federais, na Via Dutra, no Km 227, em frente ao posto da PRF (Caiçara), na Serra da Araras, em Piraí.

A princípio, o motorista, que estava sozinho no carro, disse que viajava pela primeira vez para o Rio, para ver a namorada que morava em Copacabana e que ele conheceu por meio de um aplicativo de relacionamento.

No entanto, a versão do suspeito não convenceu os agentes, que notaram que ele estava nervoso.

Os policiais, ao realizarem uma vistoria minuciosa, encontraram os entorpecentes no tanque de combustível do veículo, que estavam embalados a vácuo e envoltos em bolas de latex (bolas de aniversário).

O motorista acabou confessando que receberia R$ 5 mil para transportar a droga da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para o Rio.

Segundo os policiais, o quilo do skunk e do “camarão de maconha”, por serem de melhor qualidade e conterem alta concentração de THC (princípio ativo do canabis que causa a entorpecência), tem valor em torno de R$ 50 mil.

Ainda de acordo com a PRF, foram apreendidos um total de 10 quilos das duas drogas. Os agentes calculam um prejuízo de R$ 500 mil para o tráfico de drogas.