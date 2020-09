Homem, que manteve namorada refém em lanchonete no Rio, foi preso há oito dias em Valença

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 17:08 horas

Valença- Um homem, de 34 anos, que manteve a namorada refém nesta sexta-feira, dia 4, em uma lanchonete na Tijuca, no Rio, foi preso há oito dias em Valença, após ser condenado no regime semiaberto por violência doméstica.

Segundo policiais, ele foi transferido da 91ª DP (Valença) para a Cadeia Púbica de Volta Redonda, e, em seguida para Benfica, na capital Fluminense. Agentes do Batalhão de Operação Especiais (Bope), negociaram por quatro horas com o sequestrador, que manteve uma faca no pescoço da vítima durante todo tempo.

Os policiais disseram que o suspeito faz uso de droga e álcool, e não explicaram o motivo do sequestro. A mulher foi levada para um hospital. Ela passa bem.

Em Valença, o homem foi preso preso pela equipe de policiais civis, coordenados pelo delegado Carlos César, que cumpriu mandado de prisão condenatória por lesão corporal. No regime semiaberto, o homem apenas dormia no presídio de Benfica.